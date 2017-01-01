Евгений Камкин вновь возглавил Пермскую станцию скорой помощи Главным врачом медсанчасти №9 назначена Елена Утёмова

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Евгений Камкин

Фото: Константин Долгановский

Новым главврачом Пермской городской станции скорой помощи сегодня назначен Евгений Камкин, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Пост главного врача МСЧ №9 после ухода г-на Камкина с этой должности заняла замглавврача МСЧ №21 Елена Утёмова, пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава. По нашим сведениям, сегодня в 2 часа дня нового руководителя представят коллективу «девятки». Прежнему руководителю пермской скорой Василию Терехину в минздраве предложили «продолжить работу в этой сфере», но решения о дальнейшем трудоустройстве он пока не принял.

Приоритетом для Евгения Камкина на должности руководителя пермской скорой в краевом минздраве называют реализацию масштабного проекта по функциональному объединению всех служб скорой помощи Прикамья. По словам замминистра здравоохранения Шамиля Биктаева, ведомство планирует увеличить доступность медицинской помощи для граждан, стереть межмуниципальные границы, проработать вопрос о целесообразности создания единой диспетчерской службы. «Поэтому, с учётом опыта работы Евгения Камкина в данном направлении, принято решение о его назначении на должность руководителя станции скорой помощи», — заключает г-н Биктаев.

Примечательно, что Евгений Камкин возглавлял пермскую скорую с 2008 по 2015 год и был уволен на фоне скандала, выявившего отсутствие взаимодействия между структурами экстренной медицины в Перми. Причиной его отставки стало уголовное дело, заведенное СКР по факту гибели 13-летней Сони К., которую не могли госпитализировать в течение шести часов и возили из одного конца города в другой.

В ноябре 2015 года Евгений Камкин стал главным врачом МСЧ №9. Нельзя сказать, что он преуспел и в этой должности. В конце 2017 года врач анестезиолог-реаниматолог «девятки» Кирилл Дедюкин обратился к губернатору с письмом, в котором сообщил, что при новом руководителе качество оказания медицинской помощи в медсанчасти резко снизилось. В результате при содействии главы краевого минздрава Дмитриия Матвеева в медсанчасти был создан координационный совет, в который вошли представители министерства и медсанчасти.

Перед новым главврачом МСЧ №9 Еленой Утёмовой стоит задача по развитию медучреждения с приоритетами на повышение качества, прежде всего, в акушерстве и экстренной медицинской помощи, сообщают в минздраве.