Салют на День Победы в Перми сократили на три минуты Городские власти считают, что семиминутный фейерверк удовлетворяет эстетические потребности пермяков

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Фото: Сергей Копышко

МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми объявило запрос котировок на проведение фейерверка 9 мая. Заявки принимаются до 26 марта. Их рассмотрят на следующий день.

По сравнению с аналогичной закупкой в прошлом году начальная стоимость контракта снизилась с 1,2 млн руб. до 980 тыс. руб. Количество запускаемых фейерверочных шаров сократилось с 880 до 700, а продолжительность фейерверка — с десяти до семи минут.

Как сообщили «Новому компаньону» в агентстве социокультурных проектов: «Исходя из опыта проведения городских праздничных фейерверков, оптимальная длительность салюта составляет семь минут. В соотвествии с количеством минут рассчитано количество залпов, отражённое в техническом задании. При этом зрелищность и насыщенность фейерверка останется на прежнем высоком уровне».