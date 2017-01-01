Герои фильма «Движение вверх» поддержали маленького пермяка в борьбе с пороком сердца

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Фото: Фонд «Дедморозим»

Актёр Александр Ряполов и олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов записали обращение в поддержку двухлетнего Кирилла Садкина, которому требуется дорогостоящая операция на сердце.

Напомним, у Кирилла Садкина тяжелейший порок сердца. В апреле прошлого года пермяки уже подарили ему шанс на жизнь, собрав 3 млн руб., чтобы немецкие кардиохирурги сделали Кириллу операцию на сердце, которая прошла успешно. Сейчас, чтобы облегчить состояние ребёнка и убедиться, что проведение второй, завершающей, операции возможно, малыша ждут в клинике Дуйсбурга на катетеризацию сердца.

Для отправки в Германию нужно полностью оплатить проведение процедуры. В общей сложности расходы на это составляют 740 тыс. руб. Пермяки уже собрали более половины этой суммы.

«Движение вверх» — фильм о невероятной победе, но её невозможно добиться в одиночку, — говорит актёр Александр Ряполов. — Прямо сейчас маленький Кирилл Садкин борется за свою жизнь с пороком сердца. Его может спасти операция в Германии стоимостью 2,5 млн руб. И ему тоже не победить без команды. Сделайте движение навстречу малышу».

Чем больше людей поддержат малыша, тем выше будут шансы на его выздоровление, считает олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов: «Друзья, помогите Кириллу всем сердцем! Все вместе мы можем подарить ребёнку жизнь».

Чтобы помочь Кириллу, фонд «Дедморозим» просит перечислить посильную сумму любым удобным способом:

— отправьте SMS на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек);

— выберите в меню банкомата «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»;

— вспользуйтесь «Сбербанк ОнЛ@йн»: «Переводы и платежи» — «Благотворительность и социальная помощь» — «Благотворительные фонды» — «Дедморозим» (доступно только через web-версию и на смартфонах Android);

— или переведите средства на сайте фонда: http://dedmorozim.ru/oplatit-chudo/.

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