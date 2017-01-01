«Парма» проиграла рижскому ВЭФ в Единой лиге ВТБ

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Баскетбольный клуб «Парма» в Риге уступил местному клубу ВЭФ со счётом 78:67. Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе хозяев стал Алекс Перес, набравший 21 очко. У российского клуба 22 очка набрал Коди Миллер-Макинтайра, однако это не помогло пермякам выиграть.

Следующий матч «Пармы» состоится 25 марта в Казахстане. Пермские баскетболисты в Астане сыграет против одноименной команды.