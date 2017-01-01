Новый терминал пермского аэропорта к лету начнёт принимать международные рейсы Терминал соответствует всем требованиям для открытия пункта пропуска через государственную границу

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Межведомственная комиссия признала пункт пропуска через государственную границу России в международном аэропорту «Пермь» соответствующим требованиям пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через госграницу. Как сообщает пресс-служба аэропорта, соответствующий акт проверки был подписан сегодня, 16 марта.

Следующим шагом станет выпуск приказа об открытии пункта пропуска через государственную границу России, после чего новый терминал пермского аэропорта начнет обслуживать пассажиров международных рейсов.

Планируется, что пункт пропуска заработает к началу летнего сезона. Это означает, что все пассажиры международных рейсов, прилетающие и вылетающие через международный аэропорт «Пермь», будут обслуживаться в новом терминале.