Задолженность по зарплате в Прикамье за месяц выросла на 27%

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Суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае на начало февраля составила 9,6 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем сумма просроченного долга увеличилась на 26,7%. Наибольший объём задолжности (64,7%) приходится на организации обрабатывающих производств.

Пермьстат отмечает, что вся имеющаяся задолженность по зарплате в крае образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Невыплаченными остаются зарплаты 807 работникам компаний. В расчёте на одного сотрудника сумма просроченной зарплаты равна 11,8 тыс. руб.

Основную часть задолженности в крае составляют долги по зарплате за 2016 и 2017 год. Сумма невыплаченной зарплаты работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее, составила 6,2 млн руб. Наибольшая сумма долга среди муниципалитетов Прикамья приходится на Кунгур.