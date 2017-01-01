В Березниках пройдёт «Большой весенний фестиваль»

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Во Дворце культуры им. Ленина культурно-спортивного центра «Азот» 18 марта состоится «Большой весенний фестиваль». Событие объединит всех жителей города и даст старт череде мероприятий, приуроченных к празднованию Дня химика — «Химфеста» в Березниках, который традиционно проходит в последнюю субботу мая.

У «Большого весеннего фестиваля» обширная программа, ориентированная на публику самых разных возрастов. Мероприятия пройдут на улице перед ДК им. Ленина и в самом дворце.

Фестиваль начнется в 10.00. Для детей будут работать аниматоры, игровые площадки, батуты, из Перми приедет мобильная фотокабина, а также контактный мини-зоопарк «Звероград». В 12.00 на большой сцене пройдёт спектакль театра для детей и юношества «Бенефис». Все эти мероприятия для гостей фестиваля будут бесплатными. В 16.00 стартует долгожданный финал третьего сезона березниковского телевизионного конкурса вокалистов «Щас спою», организованный КСЦ «Азот» и телеканалом «Березники ТВ» при поддержке компании «УРАЛХИМ». Председателем жюри конкурса выступит финалист «Фабрики звезд» Юрий Титов. Стоит отметить, что победители городского телевизионного конкурса «Щас спою» на бис выступят на фестивальной сцене «Химфеста».

На уличной территории ДК им. Ленина программа «Большого весеннего фестиваля» 18 марта будет не менее интересной. С 12.00 до 18.00 на сцене выступят творческие коллективы КСЦ «Азот», cover-группа «Катрин» (г. Пермь), состоятся показательные выступления клуба исторической реконструкции «Уральские белки» (г. Пермь), ристалище, мастер-классы по стрельбе из традиционного лука и чеканке монет. Кроме заявленных мероприятий гостей праздника ждёт множество сюрпризов и приятных подарков.

Екатерина Вожегова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— На протяжении шести лет компания «УРАЛХИМ» проводит в Березниках для всех горожан масштабный фестиваль «Химфест», приуроченный к нашему профессиональному празднику — Дню химика. В этом году праздничные мероприятия стартуют в самом начале весны, что делает календарь событий более ярким и насыщенным. 26 мая всех горожан и гостей Березников будет ждать «Химфест» с хэдлайнером фестиваля — одной из самых любимых российских поп-рок-групп.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»