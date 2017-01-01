Цены на аренду квартир в центре Перми снизилась на 16%

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Фото: Константин Долгановский

Средняя цена аренды квартиры в Ленинском районе Перми за год снизилась на 15,8 %. Если в 2017 году средняя цена «двушки» составляла 17,7 тыс. руб., то в 2018 году — 14,9 тыс. руб. месяц, сообщает портал недвижимости N1.RU.

Также в Ленинском районе средняя арендная плата за однокомнатную квартиру снизилась за год с 15,4 до 13,3 тыс. руб. В остальных районах города средние расценки практически не изменились.

«Арендатор жилья, как и все остальные, сейчас экономит. Параметры квартиры, без которых можно обойтись, перестают оказывать заметное влияние на цену. Например, огороженная территория дома или консьерж в подъезде — приятные бонусы, но рядовой арендатор за них не будет переплачивать, так как главное для него — это удобное местоположение и свежий ремонт»,— отмечают эксперты портала N1.RU.

Среди всех квартир, сдаваемых в аренду, 64% — однокомнатные. Наибольшая доля предложений сейчас находится в Свердловском и Дзержинском районах — по 22%. Меньше всего вариантов для аренды есть в Орджоникидзевском и Кировском — по 6%.

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