Нового депутата Заксобрания лысьвенцы могут выбрать уже в сентябре Заявление о сложении полномочий Виктора Родионова в краевом парламенте планируют рассмотреть 22 марта

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фото пресс-службы ЗАО "Лысьвенский металлургический завод"

О том, что депутат Виктор Родионов собирается сложить с себя полномочия, сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пока неопубликованное интервью Родионова лысьвенской газете «Искра». Виктор Родионов, также занимавший должность управляющего директора ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», поясняет, что решил покинуть завод и сложить с себя полномочия депутата после того, как ЛМЗ перешёл под контроль Магнитогорского металлургического комбината. Виктор Родинов уже уволился с директорского поста и может покинуть Пермский край.

«Чтобы и дальше успешно развиваться уже в составе Группы ММК, заводу предстоит перейти на нормативы и регламенты ММК в управлении, в производстве, в сбыте — необходимо работать в одном ритме. Конечно, под новые задачи пришли новые управленцы. В такой ситуации я принял единственно верное для себя решение — то, которое близко мне по духу и характеру».

Источники «Нового компаньона» в Законодательном собрании информацию о желании Виктора Родионова сдать мандат подтвердили. Вероятно, заявление о сложении с себя полномочий депутат подаст в начале следующей неделе. В таком случае вопрос о сдаче мандата будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании краевого парламента 22 марта. Официально полномочия депутата истекают лишь в 2021 году.

В избирательной комиссии Пермского края сообщили, что в случае если депутат Заксобрания все-таки сложит мандат, перевыборы по округу №18 (Лысьвенский район) состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. В состав одномандатного округа №18 входят Лысьвенское городское поселение, Кормовищенское сельское поселение, Кыновское сельское поселение и Новорождественское сельское поселение. На его территории зарегистрировано 67148 избирателей.