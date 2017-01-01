В воскресенье в центре Перми изменится движение маршрутов общественного транспорта

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Фото: Константин Долгановский

В воскресенье, 18 марта, из-за проведения концертной программы, посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией, изменятся расписание и схемы движения маршрутов общественного транспорта Перми.

Так, с 16.00 до 19.00 будет приостановлено движение (за исключением трамваев) по ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловская до ул. Ленина. Автобусный маршрут №8 в направлении ДДК им. Кирова будет следовать в объезд по ул. Ленина, ул. Крисанова и ул. Петропавловской и далее по маршруту следования. В обратном направлении маршрут автобуса не изменится, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта,

Трамвайные маршруты №5 и №11 будут следовать с кратковременной приостановкой движения. Автобусы №7, №49, №65 и №75 будут работать по расписанию будних дней.

Кроме того, 18 марта будет введена дополнительная зона посадки и высадки пассажиров автобусов маршрута №25 в районе примыкания ул. Промысловая к Бродовскому тракту.