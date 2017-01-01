В детской поликлинике №6 в два раза увеличился приём пациентов по записи

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Вчера, 15 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с результатами реализации проекта «Новая поликлиника» в пермской городской детской поликлинике № 6.

С апреля 2017 года время ожидания приёма участкового педиатра сократилось с трёх дней до одного. Количество пациентов, осмотренных по предварительной записи, выросло в два раза — с 32% до 62%. Также уменьшилось число пациентов, не явившихся на приём — с 31% до 15%.

Губернатор отметил, что ГДКП №6 — образцовое медучреждение с точки зрения оптимизации работы.

«То, что мы видим в этой поликлинике, — это эталон. Здесь уже изменена организация работы: кабинеты неотложной помощи обособлены, как и кабинеты здорового ребенка, где можно просто получить справки. Отдельно организована система осмотра детишек. За счёт этого «разгружены» узкие специалисты и педиатры, поэтому увеличилась доступность медпомощи».

По словам главного врача Городской детской клинической поликлиники № 6 Дениса Михайленко, доступность медицинских услуг уже ощутимо изменилась.

«Раньше родителям не всегда получалось «попасть» к педиатру в течение недели. Сейчас это происходит в течение 20-48 часов, к узким специалистам — в течение 3-5 дней. Я считаю, что это успех. Я уверен, это не предел, поэтому будем изобретать механизмы, которые нам позволят и дальше совершенствовать эту систему».

В рамках проекта в медучреждении для выдачи справок и направлений был организован кабинет «Здоровое детство». По словам врача-педиатра ГДКП №6 Натальи Пинаевой, этот кабинет позволяет разделить потоки здоровых детей и тех, кто пришел даже с минимальными жалобами.

«Ежедневно, в зависимости от сезона, в кабинет приходит до 120 пациентов. При этом запись на приём не ведется, пациенты принимаются в режиме живой очереди. Информацию о детях, назначенном им лечении, выписанных рецептах и препаратах педиатры получают из электронной базы. Работать стало значительно удобнее», — пояснила врач-педиатр.

Напомним, проект «Новая поликлиника» Пермского края входит в федеральный — «Бережливая поликлиника». С весны 2017 года в региональной программе приняли участие 12 поликлиник. С ноября 2017 года опыт пилотных медучреждений тиражирован во всех поликлиниках региона.

Источник — пресс-служба администрации губернатора