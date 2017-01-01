В Пермской художественной галерее открылась юбилейная выставка мастера печатной графики В этом году народному художнику Александру Зырянову исполнится девяносто лет

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Выставка «Лирика большого города» посвящена юбилею единственного живого художника в Пермском крае, удостоенного звания народного. Александр Зырянов отметит 90-летие в октябре нынешнего года, но художественная галерея решила совместить празднование этой даты с другой, не менее интересной — 295-летием основания Перми. Отличная идея, ведь встреча художника с городом, куда он приехал в 1956 году, была поистине удачной и судьбоносной. Пермь для Зырянова оказалась не просто местом жительства, но и бесконечным источником тем и сюжетов для творчества.

Зырянов — мастер линогравюры, современной разновидности тиражной графики, где основа для оттисков вырезается на линолеуме или другом полимерном материале. Так и хочется написать: «Индустриальному городу — высокотехнологичное искусство!», но трогательный парадокс в том, что Пермь у Зырянова совсем не индустриальная. У города в его работах два сокровища — река и архитектура.

«Кама вечером». «Кама ночью». «Яхты в Лёвшино». «Грузовой порт»… Очарование большой реки было для Зырянова главной «фишкой» Перми, а другой «фишкой» стала историческая застройка центра губернского города и его трогательные полудеревенские окраины.

Творческий расцвет графика пришёлся на 1960-80-е годы. Очевидцы утверждают, что в эти несколько десятилетий городской центр словно застыл, сохраняя и оберегая свой архитектурный облик. На окраинах шла массовая застройка пятиэтажками, точками роста стали Городские Горки, Юбилейный, Индустриальный район, Данилиха. В центре Перми гордо стояли старинные улицы — Сибирская (в те годы ул. Карла Маркса), Кирова (ныне Пермская), Комсомольский проспект. Разгуляй был нетронутым островком деревянной архитектуры, и в те годы его строения были вполне крепкими, казалось, простоят ещё столько же...

Фото: Валерий Заровнянных

Всё это сохранилось в пейзажах Зырянова. Художник создал их сотни. Придя в галерею на вернисаж 13 марта, пермяки толпились у экспонатов, которые по такому случаю покинули огромное фондохранилище отдела графики, и возбуждённо переговаривались: «Где этот сквер? Ааааа! Это же на Сибирской. Там теперь Пушкин стоит...» Радость узнавания не просто знакомых, а знаковых и любимых мест подогревалась тем, что названия работ у Зырянова часто представляют собой точные адреса.

Пермь предстаёт на этих листах то графично-угловатой, подчёркнуто антропогенной, архитектурной, то мягкой, заснеженной или утопающей в осенней листве. Зырянов использовал две принципиальной разных технологии: чёрно-белую или цветную линогравюры. Эти техники отличаются не только наличием или отсутствием краски: для них делаются абсолютно разные основы.

Чёрно-белая линогравюра — это процарапывание на полимерной основе чётких линий, где значение имеют их толщина и глубина — они сказываются на выразительности рисунка. Результат — слегка конструктивистское изображение на оттиске, где преобладают чёткие углы и правильные окружности. Отлично выглядит в этой стилистике, например, здание галереи, такое подчёркнуто угловатое, устремлённое вверх.

Для цветной линогравюры мастер оставляет на основе пространства для объёмов краски и даёт ей свободно растекаться внутри этих объёмов. Получается печатное подобие акварели. В этой стилистике Зырянов изобразил пермские парки, заснеженные зимние улицы. Цвета в линогравюре приглушённые, деликатные, сложные.

Всё это требует не только хорошего глаза, но и очень твёрдой руки. Линогравюра — искусство для большого профессионала, для блестящего рисовальщика. Александр Зырянов — именно такой. В экспозиции есть его карандашный автопортрет, который показывает, что художник хорош не только в печатной графике.

Выступая на вернисаже, престарелый мастер говорил, конечно же, о Перми: «Был я в Италии... — Пауза. — Не тоооо... Совсем не то».

Многолетний роман художника с городом выразился не только в серии пейзажей, но и в знаменитых сериях, посвящённых пермскому балету и пермской деревянной скульптуре. Всё это хранится в бездонных закромах Пермской галереи и ждёт своего звёздного часа.



