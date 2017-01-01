РФС отменил красную карточку для Фегора Огуде

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Фото: ФК «Амкар»

Теперь футболист «Амкара» сможет принять участие в матче против «Локомотива», а пермский клуб не будет платить штраф за «общее недисциплинированное поведение команды».

Напомним, матч «Амкар» — «Арсенал», прошедший 9 марта в Уфе, закончился со счетом 0:2 в пользу тульской команды. В первой половине второго тайма пермяки имели шансы отыграться, но два ненужных удаления перечеркнули все их усилия. Сначала на 76-й минуте матча вышедший на замену Фегор Огуде, не отыграв и двух минут, получил прямую красную карточку. Затем на 80-й минуте Дмитрий Белоруков сыграл рукой в штрафной «Амкара», получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Позднее главный арбитр встречи Михаил Вилков признал, что ошибся с удалением Фегора Огуде. «Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде», — сказал Михаил Вилков «Российской Газете».

В свою очередь, «Амкар» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку. В итоге Контрольно-квалификационная комиссия рассмотрела эпизод и вынесла заключение об ошибочности удаления. На основании этого заключения и доводов клуба вчера, 14 марта, Контрольно-дисциплинарного комитета РФС отменил наказание для футболиста. Таким образом, Фегор Огуде сможет играть в следующем календарном матче с «Локомотивом», а «Амкар» избежит денежного штрафа за «общее недисциплинированное поведение команды», сообщает пресс-служба клуба.

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