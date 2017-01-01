Мэрия Перми заказала 3D-модель центра города Подрядчик должен детально прорисовать крыши, балконы и эркеры домов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 12 марта, департамент градостроительства и архитектуры объявил аукцион на создание электронной трёхмерной модели центрального планировочного района города и интегрирование её в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. В документации говорится, что 3D-модель понадобится для «оперативного всестороннего исследования, оценки и обоснования управленческих решений, повышения эффективности деятельности администрации и муниципальных служб, а также развития системы городского самоуправления».

Центральный планировочный район города ограничен Камой, долинами Егошихи и Данилихи и улицей Чкалова. Общая площадь составляет 20,16 кв. км. 3D-модель центра города нужно сделать на основе данных аэрофотосъемки, на основе которых можно было бы изготовить картографические материалы масштаба 1:500. Аэрофотосъемку требуется провести до 10 июня при малооблачной погоде. Также подрядчик должен показать фотографии в Штабе Приволжско-Уральского военного округа, чтобы при необходимости исключить из материалов секретные объекты.

Готовая 3D-модель должна включать в себя слой физической карты с подробным рельефом местности, слой моделей зданий и сооружений с фотореалистичным текстурированием и детальной прорисовкой крыш, балконов и эркеров, а также слой растительности. Работу требуется выполнить до 28 декабря 2018 года.

Начальная цена контракта составляет 3,2 млн руб. Заявки принимаются до 29 марта. Аукцион пройдёт 6 апреля.