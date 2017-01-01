В Перми на месте дома спорта «Искра» построят новый спортивный центр Спортивный объект собираются ввести в эксплуатацию в 2020 году

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Cкриншот Google.Maps

Заброшенный дом спорта «Искра» в Орджоникидзевском районе разберут до конца марта. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации города, на его месте в 2019-2020 годах планируется построить новый физкультурно-спортивный центр.

Как сообщается в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», сейчас в микрорайоне Молодёжный нет спортивных объектов. Новый центр будет доступен для занятий спортом не только жителям близлежащих домов, но и работникам НПО «Искра». Также на территории микрорайона активно развиваются различные единоборства. Поэтому в новый спортивный зал позволит сконцентрировать занятия в одном месте и проводить соревнования разных уровней. Общая площадь объекта составит 2575,7 кв. м. В спортивном центре будет пять спортивных залов, где единовременно могут заниматься до 125 человек.

Средства на строительство уже заложены в бюджете города: 23,3 млн руб. — на 2019 год, и 98,3 млн руб. — на 2020 год.

Напомним, здание в стиле сталинского неоклассицизма по адресу Академика Веденеева, 25 было построено в 1953 году и изначально называлось «Клуб строителей им. Максима Горького». Когда микрорайон Молодёжный разросся, клуб перестал вмещать всех желающих. Поэтому в 1970-е годы для граждан было решено построить новый дворец культуры со зрительным залом на 600 мест, а клуб строителей сделать Домом спорта. В советские годы жители Орджоникидзевского района занимались там в спортивных кружках, также в помещениях Дома спорта располагались кабинеты профкома НПО «Искра». Сейчас Дом спорта заброшен, он уже длительное время не использовался по назначению.