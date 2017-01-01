В Прикамье выросла прогнозируемая явка населения на выборы президента По мнению экспертов, она будет выше 60%

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Фото: Константин Долгановский

По данным «Давыдов. Индекс», за прошедший месяц в Пермской крае явка на выборы президента выросла с 63 до 66%. При этом с февраля по март эти показатели по России также выросли с 60% до 64%, а по регионам ПФО с 64 до 68%. Самую большую явку на территории округа прогнозируют в Татарстане (82%), а самую меньшую — в Кировской области (55%).

Прогноз создавался на основе экспертного опроса. Было опрошено 150 экспертов — в среднем по три местных специалиста на субъект.

Олег Борисенко, политтехнолог:

— Явка на конец избирательной кампании традиционно увеличивается, потому что уже больше людей определяются, пойдут или не пойдут на выборы ближе к выборам. То есть, сокращается количество неопределившихся. В принципе это соответствуют общероссийской динамике. Недавно я видел статистику ВЦИОМ, где говорилось, что пойти на выборы изъявляют желание порядка 80% населения. Но социологические данные не всегда отражают результат. Это то, что говорят люди, а не то, что происходит в реалиях. Цифры достаточно условные. Поэтому можно говорить не столько о цифре, сколько о тренде. В данной ситуации всё традиционно — интерес к выборам растёт, а количество желающих проголосовать — увеличивается.

Юрий Исаев, политтехнолог:

— «Давыдов. Индекс» — авторитетное учреждение. Я считаю, что с учётом всех погрешностей за 60% — это реальные цифры. Все исследования это подтверждают. На рост явки влияет множество факторов, но апогей информационной компании по России в целом уже прошёл, и информационный фон уже достаточно насыщен, чтобы явка была как раз в пределах от 62% до 65-66%.

Андрей Семёнов, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук ПГНИУ:

— Я не знаю цифру по Перми. Но в среднем по стране явка в районе 60 % — пока потолок, и всё, что выше 60% — уже отклонение. А учитывая, что Пермский край и Пермь очень активны в политическом плане, эти цифры вызвали у меня сомнения. Я могу лишь предполагать, что там происходит, но у любого социологического замера есть так называемая стандартная ошибка или колебание вокруг среднего. Обычно она, в зависимости от региона или от степени точности измерения, составляет примерно 2,5-3%. Поэтому любые колебания в этих пределах по большому счёту ни о чём не говорят. Это может быть связано с сезонностью, медиа-повесткой, и любыми другими причинами.

Ксения Пунина, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук ПГНИУ:

— На мой взгляд, всё закономерно. Явка на выборы президента РФ не может быть ниже, чем явка на выборы губернатора Пермского края. В прошлом году она составила 42,5% . Сейчас должна быть выше на 15-20%. Для выборов президента явка избирателей имеет принципиальное значение: чем выше явка, тем выше легитимность избранного лидера. Поэтому в настоящий момент идёт очень серьезная работа по обеспечению высокой явки 18 марта 2018 года.