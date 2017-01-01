Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти со 9 по 16 марта

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Новая неделя не даст заскучать. Государственный архив приглашает на День открытых дверей, «Балет Евгения Панфилова» представит спектакль-трибьют «Звезда 62090», посвящённый Виктору Цою, а оркестр MusicAeterna исполнит произведения Стравинского, Бетховена и Моцарта. Помимо этого в Перми пройдёт целый шквал выставок: в художественной галерее разместилось «Слово о Горьком», в Доме художника — «Золотые купола», в арт-резиденции — «Свободное время» и «Тайны моих антресолей». Пермяки увидят «Откровения луковиц» и услышат «Голоса из воронки». Главными событиями станут старт VIII Международного фестиваля Дениса Мацуева и премьера оперы «Фаэтон».

VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) откроется большим симфоническим концертом «Чайковский-гала». На сцене — народный артист России пианист Денис Мацуев, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, дирижёр — Робертас Шервеникас. Солисты — Сергей Крылов (скрипка) и Борис Андрианов (виолончель).

Большой зал филармонии, 15 марта, 19:00

Второй день фестиваля посвящён Сергею Васильевичу Рахманинову. В симфоническом концерте примут участие народный артист России пианист Денис Мацуев и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, дирижёр — Робертас Шервеникас.

Большой зал филармонии, 16 марта, 19:00

«Фаэтон»

Ещё одним важнейшим событием недели и, пожалуй, всей весны станет премьера оперы «Фаэтон» (16+). Музыкальная трагедия Жан-Батиста Люлли и Филиппа Кино основана на одном из сюжетов «Метаморфоз» Овидия: за свою гордыню и честолюбие Фаэтон, сын Гелиоса и океаниды Климены, был сурово наказан богами. Нередко эту оперу называют «народной». Начиная с премьеры в 1683 году в Версальском дворце «Фаэтон» царил на парижской сцене вплоть до середины XVIII века, а отдельные музыкальные номера даже вошли в обиход демократично настроенных слоёв населения.

Свою версию «Фаэтона» на пермской сцене представят мастера барочного театра режиссёр Бенжамен Лазар и художественный руководитель и дирижёр ансамбля Le Poème Harmonique Венсан Дюместр.

Пермский театр оперы и балета, 14, 15 марта, 19:00

MusicAeterna

В программе концерта оркестра MusicAeterna (6+): Людвиг ван Бетховен — 12 менуэтов для оркестра, Игорь Стравинский — концерт для фортепиано, духового оркестра, литавр и контрабасов, а также Вольфганг Амадей Моцарт — Серенада для 12 духовых инструментов и контрабаса Gran Partita. Солистка — Полина Осетинская.

Пермский театр оперы и балета, 16 марта, 19:00

Эскиз спектакля по рассказу «В воронке от бомбы» (18 +) знаменитого польского писателя-фантаста Анджея Сапковского поставил молодой режиссёр Дмитрий Огородников с артистами Камерного театра «Новая драма» Сергеем Толстиковым, Валерием Усовым и Мариной Зверевой. События рассказа, написанного в 1992 году, разворачиваются в неопределённое время в некоем европейском городе, за который ожесточённо сражаются сразу несколько стран. В центре войны оказываются трое детей, свалившихся в воронку от бомбы.

После показа пройдёт обсуждение эскиза с его создателями.

Центр городской культуры, 14 марта, 19:00

Театр «Балет Евгения Панфилова» представит спектакль-трибьют «Звезда 62090» (12+), посвящённый идолу целого поколения — Виктору Цою. Ему было 28, и вот уже 28 лет, как его нет на Земле. Спектакль — картина Вселенной, как её видит и чувствует хореограф Сергей Райник.

Также в этот день зрители увидят концертную программу «Ещё не раз вы вспомните меня и весь мой мир…» (12+).

ДК им. Содатова, 15 марта, 19:00

Полная лиризма и философской глубины музыка композиторов Серебряного века Николая Метнера, Александра Скрябина и Николая Мясковского прозвучит в трактовке одного из самых самобытных российских пианистов — Михаила Лидского (6+). «Сказки» Метнера, «Поэмы» Скрябина, «Песня и Рапсодия» Мясковского — это яркие образцы синкретичной эстетики русского Серебряного века, сплетавшей воедино музыку, театр, классическую литературу, фольклор и роскошную красочность модерна. Михаил Лидский известен как талантливый интерпретатор классики, чьё исполнение отличают содержательность, тонкое авторское интонирование и исключительная виртуозность.

Частная филармония «Триумф», 15 марта, 19:00

В Государственном архиве Пермского края в рамках празднования 100-летия архивной службы России состоится День открытых дверей (6+). В течение рабочего дня гости архива смогут познакомиться с теми сторонами работы учреждения, которые обычно скрыты от глаз посетителей, а также узнать много практической информации. Только один день любой желающий сможет бесплатно посетить обзорную экскурсию по архиву и узнать, какие тайны скрываются за стенами архивохранилищ. Состоится серия презентаций и мастер-классов, сотрудники лаборатории информационных технологий и обеспечения сохранности архивных документов обучат желающих азам реставрационных работ и расскажут, как правильно хранить документы в домашних архивах. Будут работать интерактивные и презентационные зоны, посетители которых смогут поучаствовать в сборе архивных паззлов и узнать больше об истории проходящей через центр Перми Горнозаводской железной дороги.

Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36), 14 марта, с 11:00

Выставка «Слово о Горьком» (0+) посвященная 150-летию со дня рождения писателя. Это попытка рассказать о личности Максима Горького, дать возможность зрителю прикоснуться к искусству ХХ века и судьбе одного из его творцов. В основе выставки — произведения из разных коллекций Пермской галереи: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, плаката, собранные в 1920-1970-е годы, среди которых много интересных и редких экспонатов. Например, прижизненные портреты Горького 1930-х годов, когда складывалась иконография писателя, раскрывают разные грани той эпохи и личности самого Горького. Впервые в таком объёме и составе будут показаны произведения Кукрыниксов: иллюстрации к роману «Мать» будут соседствовать с экспромтными дружескими шаржами Горького, Немировича-Данченко, Маршака. Любителей графического искусства ожидают чёрно-белые ксилографии московского графика-шестидесятника Владимира Носкова — иллюстрации к ранним романтическим произведениям Горького. Солнечный живописный пейзаж художника Василия Яковлева «Сорренто» и акварели Фёдора Богородского повествуют о долгих годах эмиграции писателя.

Пермская государственная художественная галерея, до 1 апреля

На выставке в Доме художника Людмила Юрчатова показывает ретроспекцию «Золотые купола» (0+) из 60 работ живописи и графики, созданных в разные годы творчества. Из жанров преобладают пейзажи и натюрморты. Тематика произведений связана с Прикамьем и Русским Севером, который произвёл на художницу неизгладимое впечатление. Главной «подпиткой» творчества для Юрчатовой всегда было народное искусство, искусство русской провинции.

Дом художника, до 26 марта

В «Арт-резиденции» можно увидеть «Свободное время» (12+). Экспозицию составляют работы в жанре пейзажа и натюрморта, выполненные участниками «Студии Френкеля».

Пермская арт-резиденция, до 1 апреля

Здесь же проходит выставка Александра Новодворского «Тайны моих антресолей. Часть 2» (0+). В экспозицию вошли серия портретов малого формата, созданных в XX веке, а также циклы «На вернисаже» и «Христианские мотивы», несколько холстов картинного характера. Многие из представленных работ ранее не экспонировались.

Пермская арт-резиденция, до 1 апреля

«Откровение луковиц» (0+) — экспозиция, состоящая из живописных полотен Натальи Тур. Особая роль в пространстве отведена инсталляции небольшого флорария с луковицами голландских тюльпанов — смысловой квинтэссенции выставки, которые в течение экспозиции должны прорасти и дать миру новую жизнь и красоту. «Откровения луковиц» представляет своеобразный срез жизни художника, в динамике времени и пространства, в динамике новых работ, идей и их воплощений. В экспозицию войдут более 60 работ, навеянных путешествиями автора по суровым северным краям, сохранивших в себе сдержанную силу и красоту, и ярким, сочным и темпераментным южным широтам, дающим ощущение бессовестного счастья.

Центральный выставочный зал, до 1 апреля

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