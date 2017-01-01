Пермские власти снесут дом спорта «Искра» Здание в стиле сталинской неоклассики разберут до конца марта

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МКУ «Содержание муниципального имущества», на которое администрация Перми возложила функции по сохранению и содержанию муниципальных нежилых зданий, объявило аукцион на снос заброшенного дома спорта в Орджоникидзевском районе. Первоначально услуги по сносу строения оценили в 2,5 млн руб., однако победившая в ходе торгов пермская компания ООО «ПРОМТЕХ» предложила выполнить работы всего за 295 тыс. руб. Таким образом цена контракта снизилась почти в 8,5 раз.

По условиям аукциона, подрядчик должен разобрать здание и вывести весь мусор до 31 марта этого года. Как администрация Перми планирует использовать освобожденный от строения земельный участок, в мэрии оперативно ответить затруднились.

Напомним, здание по адресу Академика Веденеева, 25 было построено в 1953 году и изначально называлось «Клуб строителей им. Максима Горького». Когда микрорайон Молодёжный разросся, клуб перестал вмещать всех желающих. Поэтому в 1970-е годы для граждан было решено построить новый дворец культуры со зрительным залом на 600 мест, а клуб строителей сделать Домом спорта. В советские годы жители Орджоникидзевского района занимались там в спортивных кружках, также в помещениях Дома спорта располагались кабинеты профкома НПО «Искра». Сейчас Дом спорта заброшен, он уже длительное время не использовался по назначению.