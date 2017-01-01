Конкурс на реконструкцию перрона пермского аэропорта объявлен заново Срок проведения работ сократился на месяц, а начальная цена контракта увеличилась на 142,5 тыс. руб.

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Напомним, пока новый трёхэтажный аэровокзальный комплекс обслуживают автобусы. Появление телетрапов ожидается после завершения реконструкции перрона и строительства рулёжных дорожек.

В начале декабря федеральное госпредприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило конкурс на реконструкцию инженерных сооружений аэропорта «Большое Савино». Но в срок не поступило ни одной заявки, и аукцион признали несостоявшимся.

В начале марта торги по реконструкции перрона и лётного поля объявили заново. В новой аукционной документации говорится, работы должны начаться уже 23 апреля и закончиться 30 ноября 2019 года. Таким образом, на выполнение работ подрядчику даётся не 20, а 19 месяцев. Начальная цена контракта также увеличилась на 142,5 тыс. руб. — с 506,5 млн до 506,6 млн рублей.

Заявки принимаются до 26 марта. Их рассмотрят 30 марта.

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