ПЗСП вручила первый сертификат на исполнение мечты пермской семье

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Семья Костаревых сможет отправиться в путешествие по России благодаря победе в конкурсе строительной компании ПЗСП.

В преддверии 2018 года в официальной группе компании в сети «ВКонтакте» был объявлен конкурс «Мечты сбываются с ПЗСП». По его итогам были выбраны 12 семей-победителей. Они получили в подарок фотосессию и попали на страницы новогоднего календаря от ПЗСП. Главным призом планировалось сделать исполнение одной мечты. Однако под Новый год компания ПЗСП приняла решение исполнить не одну, а сразу все мечты участников фотосессии.

На первой странице календаря ПЗСП разместилась фотография Дмитрия и Любови Костаревых, а также их троих детей. Семья Костаревых мечтает о путешествии по городам России. 5 марта они получили от представителей отдела маркетинга ПЗСП сертификат на поездку в Казань. Специалисты компании выбрали дату путешествия с учётом пожеланий семьи: совместить отпуска и каникулы детей, побывать на экскурсиях. В итоге чета Костаревых с детьми смогут изучить достопримечательности Казани в середине августа.

Мечта «февральских» победителей календаря ПЗСП — новая баня на дачном участке. Специалисты отдела маркетинга компании уже приступили к подготовке сертификата. В течение года ПЗСП поможет исполнить желания ещё 11 пермских семей.

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