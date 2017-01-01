Восьмерых пострадавших на пожаре в Чусовом выписали из больницы

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В медучреждениях ещё остаются три человека.

Напомним, ночью 27 февраля в общежитии в Чусовом произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое детей. Ожоги разной степени тяжести и отравление угарным газом получили еще 11 жильцов: семь человек доставили в больницу Чусового, четверых направили в Пермь.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, из Чусовской больницы уже выписали всех пострадавших. Двое детей в Краевой детской клинической больнице находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке. Один пострадавший, направленный в ожоговой центр городской больницы № 21, находится в удовлетворительном состоянии, второй — выписан.