За грант Минстроя РФ поборются восемь муниципалитетов Прикамья

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В этом году Министерство строительства РФ дополнительно выделяет 5 млрд руб. на поддержку развития малых городов и исторических поселений.

Участвовать в конкурсе могут любые муниципалитеты. Обязательное условие — проект должен быть поддержан жителями.

От Пермского края за грант поборются восемь территорий: Лысьва, Оса, Кудымкар, Кизел, Чусовой, Усолье, Добрянка и Нытва. Заявки в Минстрой РФ будут поданы до 1 апреля.

По итогам конкурса гранты получат 80 муниципалитетов. Им дадут на реализацию своих идей от 20 до 100 млн руб.

Источник — пресс-служба администрации Пермского края

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