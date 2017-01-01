В Прикамье могут открыть школу скандинавской ходьбы для больных диабетом

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Пермский край и «Добровольный физкультурный союз граждан» подписали соглашение о взаимодействии в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта.

В субботу, 3 марта, Пермь посетила председатель президиума «Добровольного физкультурного союза», четырёхкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта Ирина Слуцкая.

По словам спортсменки, часто при лечении диабета одних медицинских усилий не достаточно, и чтобы избежать осложнений, требуются регулярные физические нагрузки. Однако врачи не объясняют людям, больным диабетом, как заниматься спортом, а тренеры боятся брать на себя ответственность. В результате болезнь прогрессирует, и люди умирают от осложнений, хотя развитие болезни можно предупредить или затормозить.

В Московской области для больных сахарным диабетом уже работают десять школ скандинавской ходьбы. Этот вид спорта задействует до 90% мышц и подходит для любого возраста. Ирина Слуцкая сообщила, что за три месяца тренировок под присмотром специалистов пациенты добиваются снижения веса, нормализации уровня сахара в крови и улучшение общего состояния. Скоро такие школы появятся в нескольких регионах страны.

Также «Добровольный физкультурный союз» разрабатывает проект для помощи детям с сахарным диабетом.

«Когда родители узнают о диагнозе своего ребенка, они закрывают его дома. В результате дети не занимаются спортом, что очень плохо сказывается на их состоянии. Для детей перечень видов спорта намного шире, чем для взрослых. Сейчас мы рассматриваем несколько из них. Но каждый регион индивидуален, поэтому сначала нужно провести определённые исследования, и выбрать для каждого региона наиболее благоприятный вид спорта», — пояснила Ирина Слуцкая.

По итогам встречи Пермский край и «Добровольный физкультурный союз граждан» подписали соглашение о взаимодействии.

«Мы взяли курс на развитие массового спорта. В стране есть несколько организаций, которые профессионально занимаются продвижением спорта. У них есть готовые проекты, отработаны технологии. Поэтому нам важно весь этот опыт адаптировать на территории края, и планируем запустить оба проекта», — сообщил глава Прикамья Максим Решетников.