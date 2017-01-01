Фасад нового терминала аэропорта «Большое Савино» начал рушиться Здание было введено в эксплуатацию три месяца назад

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В ночь со 2 на 3 марта произошло обрушение одной фасадной плиты над входной группой нового терминала международного аэропорта «Пермь», сообщает пресс-служба пермского аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал. Восстановительные работы планируется завершить до 4 марта. Сейчас место обрушения огорожено. Вход в терминал организован через дополнительные двери.

Напомним, здание нового терминала международного аэропорта в Перми ввели в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Площадь здания нового терминала составляет 29 тыс. кв. м. Пропускная способность аэропорта — до 900 человек в «пиковые» часы, пропускная способность — до 3 млн человек ежегодно. Строительство заняло два года, инвестором выступила компания «Новапорт», входящая в AEON Corporation. Стоимость объекта составила более 4,7 млрд руб.