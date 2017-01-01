В Перми откроется выставка, посвящённая Максиму Горькому

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пермская художественная галерея

6 марта в Пермской художественной галерее открывается выставка «Слово о Горьком», посвящённая 150-летию со дня рождения писателя.

На выставке будут представлены произведения из разных коллекций Пермской галереи: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, плаката, собранные в 1920-1970-е годы. Пермяки и гости города смогут увидеть много интересных и редких экспонатов, например, прижизненные портреты писателя 1930-х годов.

«Пермякам будет интересно узнать, что одним из первых иллюстраторов произведений Горького в советское время стал наш земляк, уроженец Кунгура художник-архитектор Иван Симаков, живший тогда в Петрограде. Наследие художника, в том числе иллюстрации к ранним рассказам писателя, в 1928 году попало в пермскую коллекцию и положило начало комплектованию «горьковской» темы. Ценное приобретение произошло благодаря усилиям тогдашнего директора галереи Николая Серебренникова», — рассказывают в музее.

Впервые в таком объёме и составе будут показаны произведения художников Кукрыниксов: иллюстрации к роману «Мать» будут соседствовать с экспромтными дружескими шаржами Максима Горького, Владимира Немировича-Данченко, Самуила Маршака. Также на выставке будут представлены чёрно-белые ксилографии московского графика-шестидесятника Владимира Носкова к ранним романтическим произведениям писателя.

Выставка «Слово о Горьком» откроется в Пермской художественной галерее 6 марта в 18.30 и будет работать до 1 апреля 2018 года. Аудитория 12+.