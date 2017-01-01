Вопросы реновации в Перми отдадут департаменту градостроительства Сейчас этим занимается управление жилищных отношений мэрии

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми подготовила проект постановления, согласно которому готовить документацию для принятия решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов будет департамент градостроительства и архитектуры, а не управление жилищных отношений, которое осуществляет эти функции сейчас. Изменения планируется внести в Регламент взаимодействия функциональных органов администрации города во время работы по развитию застроенных территорий.

Планируется, что департамент градостроительства и архитектуры будет готовить проекты границ расселяемых территорий, собирать всю информацию о подлежащих сносу объектах, проводить публичные слушания, а потом направлять мэру города пакет документов для принятия решения. За управлением жилищных отношений останется лишь подготовка данных о количестве и общей площади жилых помещений, необходимых для переселения граждан.

Проект постановления пока находится в стадии обсуждения. Антикоррупционная экспертиза законопроекта завершится 7 марта.