Пермякам представят проекты по развитию краевой столицы

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Фото: Константин Долгановский

6 марта в Фестивальном доме на городской эспланаде откроется интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь — моё будущее», где будет представлено более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края.

Наряду с аэропортом, биопарком, железнодорожным вокзалом и набережной, на выставке можно будет увидеть и новые проекты, среди которых — «Порт Любимов», «Район Университетский», «Культурный Разгуляй», «Новая Мотовилиха», сообщают в пресс-службе администрации главы региона.

Пермяки и гости города увидят обустроенные парки, скверы и сады, в том числе Балатовский парк, скверы перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и на улице Краснополянской, а также долину реки Егошиха около памятника В.Н. Татищеву в Первогороде и сад им. Н.В. Гоголя на верхней набережной.

Проекты будут представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых — интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиа экранами.

«Мы были рады взяться за такую интересную задачу — рассказать жителям нашего города о его будущем. В экспозиции мы старались показать проекты «в объеме» и дать возможность посетителям представить себя в центре новых улиц, площадей и даже отправить себе привет из будущего», — рассказывает руководитель фестиваля «Пермский период. Новое время» Антон Клепиков.

Выставка будет работать с 6 по 31 марта в Фестивальном доме на эспланаде со вторника по пятниццу с 18.00 до 21.00, в субботу и воскресенье — с 12.00 до 21.00.

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