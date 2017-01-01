Пострадавший на пожаре работник «Пермской химической компании» скончался в больнице

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Напомним, утром 1 марта в одном из цехов ООО «Пермская химическая компания» при выполнении работ начался пожар. В результате пострадало пятеро работников, они были госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Как сообщает пресс-служба Минздрава, одного из пострадавших, который был доставлен в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию городской больницы № 21, несмотря на все усилия врачей, спасти не удалось, поскольку площадь ожогов составила более 90% всего тела.

Двое пострадавших в тяжёлом состоянии по-прежнему находятся в ожоговом центре городской больницы № 21, двое в состоянии средней тяжести — в медсанчасти № 9.

По факту случившегося СУ СКР возбудило уголовное дело по п. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По словам пресс-секретаря СУ СКР по Пермскому краю Ирины Незнамовой, гибель пострадавшего вероятно ужесточит ответственность для виновных в возникновении пожара. «При установлении лиц, которые будут привлекаться к уголовной ответственности, им будет предъявлено обвинение по более тяжкой квалификации статьи — пункт 2 (То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека)», сообщила официальный представитель ведомства.