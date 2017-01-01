Президиум правительства будет решать не только оперативные вопросы Члены рабочей группы Заксобрания рассмотрели поправки в закон о системе исполнительных органов власти

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Сегодня, 1 марта, депутаты рассмотрели 13 поправок, основанных на замечаниях Государственно-правового управления. Большинство поправок имело технический характер, и были связаны с приведением законопроекта в соответствие с федеральными законами или другими законами Пермского края.

Одна из поправок касалась уточнения формулировки «президиума». ГПУ предложило указать, что коллегиальный орган создаётся для решения «оперативных» вопросов, а не «отдельных». По словам представителя управления, именно так было прописано в регламенте правительства Пермского края от 2013 года.

Однако и.о. руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева отметила, что неправильно приводить законы в соответствие с постановлениями правительства, так как законы обладают большей юридической силой.

«Во-вторых, 20 февраля правительство приняло новый регламент, поэтому старый утратил силу. Так как мы делали регламент и законопроект в комплексе, то там прописано, что президиум рассматривает любые вопросы, отнесённые к полномочиям правительства края. Это сделано для того чтобы дать дополнительный формат деятельности по принятию нормативно-правовых актов правительства. Заседания будут проходить, когда губернатор посчитает, что документ нужно принять срочно или посмотреть вопрос каким-то узким составом, не внося на обсуждение всего состава правительства. Новый регламент эту возможность даёт. Поэтому предлагаю оставить первоначальную формулировку и не принимать поправку», — добавила чиновница.

В итоге члены рабочей группы предложение ГПУ не поддержали и рекомендовали законопроект к принятию во втором чтении.

Напомним, в феврале депутаты одобрили в первом чтении инициативу губернатора внести изменения в систему органов исполнительной власти и расширить функции президиума правительства Пермского края, чтобы повысить оперативность принятия решений. Согласно поправкам, председатель кабмина может собрать правительство в усечённом формате для решения отдельных вопросов исполнительного органа. Заседания президиума будут проводиться по мере необходимости. Вести заседания президиума будет председатель правительства или кто-то из вице-премьеров, а решения — приниматься большинством голосов. Состав президиума утвердят распоряжением председателя правительства.