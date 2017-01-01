Минспорта проведёт финансовую проверку в «Амкаре» Президент «Амкара» Геннадий Шилов уверяет, что скрывать футбольному клубу нечего

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Фото: Константин Долгановский

О предстоящем финансовой проверке в футбольном клубе «Амкар» сообщает портал «В курсе». Аудит, инициированный Министерством физической культуры и спорта Пермского края, начнётся 1 апреля.

По информации «Нового компаньона», решение о проведении финансовой проверки было принято в декабре минувшего года, когда руководство «Амкара» заявило о бедственном положении футбольного клуба. При этом, по данным чиновников, в 2017 году пермский клуб получил из краевого бюджета порядка 362 млн руб. (212 млн руб. из бюджета краевого минспорта, остальные средства – через поправки к бюджету Пермского края, принятые Заксобранием). В минспорта обещают, что результаты этой проверки будут озвучены публично.

Добавим, что накануне о своём желании покинуть «Амкар» заявил весь действующий топ-менеджмент футбольного клуба – главный тренер Гаджи Гаджиев, генеральный директор Игорь Резвухин и исполнительный директор Денис Маслов. Заявление об отставке Гаджи Гаджиева будет подписано сегодня, с завтрашнего дня наставником команды станет Вадим Евсеев. Решение об отставках Резвухина и Маслова будет принято президентом «Амкара» Геннадием Шиловым по итогам личной встречи с этими топ-менеджерами.

В разговоре с «Новым компаньоном» депутат краевого Заксобрания Геннадий Шилов сообщил, что о предстоящей финансовой проверке в «Амкаре» ему ничего не известно. Но клуб в любой момент готов к такого рода мероприятиям. «Пусть проверяют, нам скрывать нечего», - сообщил он.