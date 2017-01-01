«Уральские авиалинии» открывают авиарейс из Перми в Душанбе

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С 13 марта 2018 года из международного аэропорта «Пермь» открывается прямой рейс в Душанбе (Таджикистан), сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять перелёты на регулярной основе один раз в неделю по вторникам. Самолёт будет вылетать из Перми в 10.00 и прибывать в аэропорт Душанбе в 13.30 по местному времени аэропортов. Тип судна — Airbus A321. Билеты уже поступили в продажу. Стоимость составит от 12 тыс. 834 руб. на одного человека по минимальному тарифу, включая сборы.