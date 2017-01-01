Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» подвёл итоги Года экологии

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми в 2017 году направил на проведение природоохранных мероприятий 121,2 млн руб. (без НДС). Это на 11% больше, чем в 2016 году.

Завод отработал 2017 год без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Эта тенденция сохраняется уже более 10 лет. Сбросов сточных вод в открытые водоёмы предприятие не производит. Очистка сточных вод осуществляется очистными сооружениями сторонней организации на договорной основе.

Ассоциация энергетиков Западного Урала в 2017 году отметила повышение энергоэффективности производства на «ПМУ», вручив директору «ПМУ» Алексею Аверьянову медаль. Предприятие достигло рекордно низкого удельного потребления природного газа. В 2017 году среднее значение коэффициента его расхода на тонну аммиака составило 1024 кубометра. Это ниже, чем на 14 аналогичных агрегатах, работающих в странах бывшего СССР.

В рамках объявленного в России Года экологии работники «ПМУ» совместно с учащимися подшефных школы №132 и Краевого индустриального техникума высадили яблоневую аллею в одном из городских скверов. Также в 2017 году на пришкольной территории на спонсорские средства «ПМУ» был создан учебно-методический ландшафтный комплекс «Природная лаборатория». Он стал практической и материально-технической базой для экологического просвещения учащихся.

Подтверждением успешной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является и тот факт, что филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в августе 2017 года стал первой промышленной площадкой в России, сертифицированной по стандарту «Protect & Sustain» Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, далее IFA). IFA признаёт, что компании, сертифицированные по стандарту «Protect & Sustain», демонстрируют свою приверженность обеспечению того, чтобы удобрения и другие химические продукты использовались на благо всех и чтобы риски, связанные с этими продуктами, были сведены к минимуму. Кроме того, в 2017 году пермская площадка «УРАЛХИМа» успешно прошла сертификационный аудит на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Основная работа по охране окружающей среды на «ПМУ» идёт по пути энерго- и ресурсосбережения. Завод сам по себе довольно молодой. Кроме того, компания «УРАЛХИМ» постоянно вкладывает средства в обновление оборудования, что позволяет снизить или вообще устранить негативное воздействие на природу. Также мы поддерживаем экологические акции наших подшефных учебных заведений и благотворительных фондов, проводимые в Перми. Эта работа будет продолжена и в 2018 году.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»