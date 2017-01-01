«ПЗСП» предлагает пермякам специальную акцию на газобетонные блоки

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Строительная компания «ПЗСП» предоставляет скидку для частных покупателей газобетонных блоков.

Автоклавные газобетонные блоки для частного и многоэтажного строительства остаются одной из «визитных карточек» ПЗСП. Они предназначены для кладки наружных и внутренних несущих стен и перегородок. Продукция изготавливается по ГОСТ 31360-2007.

Автоклавный газобетон обладает рядом преимуществ. Во-первых, он не горит; во-вторых, при нагревании не выделяет вредных для дыхания веществ; в-третьих, при изменении влажности прочность его не уменьшается. Блоки из такого материала в обработке столь же удобны, как и дерево: их можно пилить, штробить и забивать в них гвозди.

До 31 марта на ПЗСП действует специальная акция для физических лиц-покупателей стеновых газобетонных блоков. Теперь 1 кубометр блока стоит 2900 рублей. Акция действует при условии отгрузки блоков в массиве (без упаковки на поддон).

Такие же условия действуют при оформлении договора на «Зимнее хранение» блоков без упаковки на поддон при оплате до 31 марта и отгрузке до 31 мая 2018 года.

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