В Перми завели уголовное дело на директора ООО «Крона»

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Причиной стала неоформленная лицензия и незаконное извлечение дохода на сумму более 90 млн руб.

ООО «Крона» занималось производством пара и горячей воды с помощью котельных. Так как эта деятельность сопряжена с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, компании требовалось оформить соотвествующую лицензию. Однако, как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ООО «Крона» работала без неё и с ноября 2015 года по май 2016 года продавала коммунальные ресурсы незаконно. За это время доход компании составил более 92,2 млн руб.

В отношении руководителя ООО «Крона» возбудили уголовного дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а также сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».