В Перми новые перевозчики станут работать по системе «авточаса»

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Сегодня, 27 февраля, заместитель главы администрации города — начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич объяснил, как власти будут решать проблему автобусов с поддельными документами.

Напомним, в прошлом году, спустя два года после окончания конкурсных процедур, ГИБДД выявила, что в паспортах 101 пермского автобуса указан экологический класс, не соответствующий действительности. В результате Госавтоинпекция аннулировала регистрацию транспортных средств, а перевозчики подали в суд. Но в первой инстанции предприниматели проиграли. Сейчас рассматриваются апелляционные жалобы.

«Суд состоялся по двум маршрутам. Судебное решение получим в конце этой недели. Ещё по трём маршрутам мы получим решения суда, наверно, в течение двух месяцев. Безусловно, с перевозчиками, которые не смогут выставить автобусы соответствующего экологического класса, договора расторгнут, а на маршруты — проведут новые аукционы. Причём эти аукционы будут проводиться уже по новым правилам — «авточас» или «автокилометр», — пояснил Анатолий Дашкевич.

Отметим, система «авточас» — это, когда муниципалитет закупает у перевозчика объём работы на маршруте, а выручку собирает сам. Переход транспорта на новую систему в Перми планируют реализовать до 2020 года.