«Проблемный» дом на улице Мира в Перми прошёл экспертизу Госстройнадзора

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После проведения итоговой проверки инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии «проблемного» объекта на ул. Мира, 5А в Перми проектам, прошедшим экспертизу.

Руководитель инспекции Василий Билоус отметил, что все ранее выданные замечания устранены застройщиком в полном объёме. После проведения формальных процедур дом будет введён в эксплуатацию и граждане смогут заселиться в свои квартиры.

Напомним, строительство дома на ул. Мира, 5А началось 10 лет назад. Застройщиком объекта выступала компания ООО «Алиас», обещавшая сдать объект ещё в 2009 году, однако сроки вводы переносились не один год.

После процедуры ввода объекта в эксплуатацию и завершения работ по передаче квартир участникам строительства, дом будет исключен из списка долгостроев и на территории региона останется 13 «проблемных» домов, сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Пермского края.

Напомним, в 2018 году Минстрой планирует сдать восемь проблемных объектов. Один из них, на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском, был введён в эксплуатацию в феврале 2018 года.

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