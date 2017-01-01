Экс-глава Ошибского поселения обвиняется в превышении должностных полномочий

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Кудымкарская горпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Ошибского сельского поселения Кудымкарского района.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование осуществлению законной предпринимательской деятельности).

Поводом для прокурорской проверки послужило обращение предпринимателя, заявившего о нарушениях в деятельности главы поселения.

Установлено, что с 2015 по 2016 год глава поселения выдавала незаконные разрешения на добычу и использование песчано-гравийной смеси с карьеров. Так, было добыто около 2,6 тыс. куб. м смеси на сумму более 650 тыс. руб.

Помимо этого, с июля по сентябрь 2016 года чиновница требовала от предпринимателя проводить ремонтные работы автомобильной дороги и безвозмездно вывозить песчано-гравийную смесь с карьеров. Опасаясь неблагоприятных последствий, предприниматель выполнил требования главы, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кудымкарский городской суд.