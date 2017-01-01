В Перми упростили процедуру оплаты аренды земельного участка

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Теперь земельный платёж можно совершить при помощи портала Госуслуг и уникального идентификатора начислений, который присваивается каждому отдельному платежу по договору аренды.

Узнать свой уникальный идентификатор начислений можно на официальном сайте администрации Перми в разделе Городские земли/ Земельные платежи/ Узнать размер платежа в таблицах «Размер платежа по договорам арены…», либо в уведомлении расчёта арендной платы на год.

Как пояснили в департаменте земельных отношений, система оплаты при помощи уникального идентификатора начислений была запущена в этом году. Она должна сделать оплату аренды за земельные участки более простой и удобной, а также повысить уровень собираемости платежей.

Для совершения платежа достаточно зайти на сайт Госуслуг и вписать свой УИН в нужное поле. Далее система всё делает автоматически. Более того, она исключает ошибку при «разносе» платежа, то есть при его соотнесении с конкретным договором, а также не взимает дополнительную денежную комиссию. Уже в этом году планируется, что с помощью уникального идентификатора начислений можно будет производить платежи через банки и другие платёжные системы.



