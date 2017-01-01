УЗПМ на треть увеличит объём отчислений в бюджет региона

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В 2018 году Уральский завод противогололёдных материалов планирует увеличить объёмы продукции за счёт разработки собственной скважины по добыче сырья. Об этом сегодня рассказал председатель совета директоров предприятия Рустам Гильфанов в ходе визита на завод губернатора Пермского края Максима Решетникова.

По словам топ-менеджера, скважина будет располагаться на территории площадки УЗПМ в Краснокамске, где находятся мощности завода. Лицензия на геологоразведку и добычу уже получена.

«Это позволит увеличить объёмы производства с 0,5 млн тонн до 1 млн тонн в год продукции в 2018 году», — отметил Рустам Гильфанов.

Он также уточнил, что, благодаря собственному источнику сырья, будет существенно снижена стоимость производства реагентов. Также планируется увеличить объём отчисляемых поступлений в бюджет региона примерно на треть.

Рустам Гильфанов добавил, что помимо данного проекта, УЗПМ вложит 1,5 млн евро в покупку и монтаж упаковочного оборудования для фасовки розничных объемов противогололёдных материалов, выпускаемых под маркой «Бионорд».

Напомним, УЗПМ является одним из крупнейших производителей противогололёдных материалов в России. География поставок превышает 50 регионов страны. Продукция производится под марками «Бионорд» и «Экосол».