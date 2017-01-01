Кубок искушения После зимнего перерыва «Амкар» делает ставку на выступление в Кубке России

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Фото: ФК «Амкар»

Перед завтрашним четвертьфиналом Кубка России по футболу и стартом весенней части Чемпионата РФПЛ пермский клуб провел традиционную пресс-конференцию для средств массовой информации. Президент «Амкара» Геннадий Шилов и главный тренер Гаджи Гаджиев представили журналистам новичков команды Аарона Оланаре и Кирилла Суслова, а также рассказали о финансовой ситуации в клубе и задачах на вторую половину сезона.

Так, в частности, Геннадий Шилов отметил, что перед «Амкаром» стоит задача выйти из зоны стыковых матчей в таблице РФПЛ и по итогам сезона попасть в десятку лучших команд премьер-лиги. Однако более содержательно господин Шилов говорил о задачах «красно-черных» в Кубке России. Завтра «Амкару» предстоит домашний матч 1/4 розыгрыша Кубка против курского «Авангарда». Если пермяки смогут обыграть курян, в полуфинале «красно-черные» дома встретятся с победителем пары СКА-Хабаровск — «Шинник» (Ярославль). «Авангард» и «Шинник» играют в ФНЛ, а СКА-Хабаровск выбился в премьер-лигу только в этом сезоне и пока занимает последнее место в таблице. «Амкару» вполне по силам обыграть любую из этих команд, а значит, выход в финал Кубка России для «красно-черных» вполне возможен. Решающий матч этого турнира состоится 9 мая в Волгограде, наиболее вероятным финалистом считается московский «Спартак», прорывающийся к трофею с другой стороны кубковой таблицы. На вопрос, какой из турниров сейчас важней для «Амкара», руководство футбольного «красно-черных» ответило уклончиво. Однако в приватных разговорах сотрудники клуба говорят, что ставка делается именно на Кубок, но загадывать никто не хочет, поскольку один неудачный матч может перечеркнуть все планы.

«Мы подходим к этой игре без шапкозакидательских настроений», — рассказал Гаджи Гаджиев. «Авангард» — боевая команда с группой футболистов, которые могли бы успешно играть в премьер-лиге. Конечно, это команда более низкого класса, но сейчас старт сезона и никто не находится на пике формы». По словам главного тренера, погода уже внесла коррективы в подготовку к матчу, вчера «Амкар» отказался от игровой тренировки в пользу силовых упражнений из-за того, что искусственный газон на стадионе «Звезда» просто-напросто замерз. А Геннадий Шилов помимо прочего отметил, что завтра ожидается сильный снегопад и ветер, и если оперативно убрать снег не получится, главный судья может перенести игру на другой день. В то же время «Амкар» намеревается в полной мере использовать преимущество своего поля и приглашает пермских болельщиков поддержать команду в этом матче на вылет. Игра на поле стадиона «Звезда» начнется в 19.30 по пермскому времени.

Отдельный блок вопросов на пресс-конференции касался финансирования «Амкара». Геннадий Шилов заявил, что благодаря 161 млн рублей, которые клуб получил из краевого бюджета, «красно-черным» удалось закрыть все долги, заплатить налоги и рассчитаться за проведенные в Турции зимние сборы. «В настоящее время финансовая ситуация стабильная», — сообщил президент «Амкара», добавив, что все противоречия с краевым минспорта, возникшие в конце прошлого года, были разрешены «без давления» с той или иной стороны. В настоящее время клубу предстоит привлечь порядка 200 млн рублей из внебюджетных источников, Шилов планирует собрать эту сумму за счет собственных доходов клуба и продажи игроков. На вопрос, не планирует ли пермский клуб массовую распродажу футболистов, представители «Амкара» традиционно отметили, что в случае, если другие команды предложат достойные деньги за игроков «красно-черных», такие сделки будут возможны.

Не исключил вероятности собственного ухода из команды летом этого года и Гаджи Гаджиев. Главный тренер, в частности, рассказал, что после окончания сезона заканчиваются контракты у девяти футболистов команды. Если «Амкар» откажется продлевать соглашения с этими игроками, господин Гаджиев оставляет за собой право и самому «разгрузить зарплатную ведомость» пермского клуба. Впрочем, пока этот вопрос на повестке дня не стоит.