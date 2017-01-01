Обед на миллион В Перми звёзды российского баскетбола провели благотворительный аукцион в поддержку детского спорта в регионе

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 25 февраля, в Перми состоялся благотворительный обед в поддержку детского баскетбола в Пермском крае. Организатором мероприятия выступил президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.

В благотворительном обеде приняли участие глава региона Максим Решетников, депутаты Законодательного собрания Пермского края, представители крупных промышленных предприятий региона, а также баскетболисты — победители Олимпиады 1972 года и актёры фильма «Движение вверх».

Во время мероприятия на продажу было выставлено несколько лотов, среди которых — майка с автографами футболистов клуба Manchester United, майка Пеле с автографом известного футболиста, хоккейный шлем Доминика Гашека и мяч самого Андрея Кириленко.

Владимир Шатров, генеральный директор ПАО НПО «Искра», депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Это был достаточно интересный формат неформального общения. В кино мы смотрели «Движение вверх». Приехали актёры фильма и непосредственно те, кто участвовал в этом матче. Общение с ними просто интересно само по себе. Можно было увидеть этих людей, сфотографироваться с ними, обсудить события, которые были в советском союзе, поговорить о воспитании патриотизма. И хорошо, что есть благотворительность в таком формате. Нужно лишь ещё раз обсудить, на что пойдут средства. В частности, я приобрел хоккейный шлем. Я думаю его использовать как поощрительный трофей или условный кубок, чтобы ребятам было за что бороться и о чём интересно вспоминать. И участие губернатора в таком мероприятии показывает, что край развивается, и ожидаются спортивные успехи.

Всего от продажи с лотов было выручено около 1 млн руб., которые пойдут на поддержку и развитие детского баскетбола в Прикамье.

Александр Суслопаров, генеральный директор ООО «Красный октябрь»:

— Я в таком формате участвовал впервые. Интересно, что дали пермским предпринимателям и в аукционе поучаствовать, и собрать деньги на развитие детского баскетбола в Перми. Интересный формат. Будем надеяться, что не только баскетбол, но и другие виды спорта будут также не забыты.

«Новый компаньон»