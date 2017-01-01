«Амкар» подписал Оланаре до конца сезона Переход нигерийского нападающего в пермский клуб был официально оформлен в последний день трансферного окна

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23-летний футболист ЦСКА Аарон Оланаре перешел в пермский «Амкар» на правах аренды. Сегодня нигериец, выступающий на позиции форварда, подписал контракт с «красно-черными» до конца текущего сезона, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, ранее Аарон Оланаре проходил просмотр в «Амкаре», забив два мяча в двух контрольных матчах. Позже пермскому клубу не удалось согласовать условия аренды игрока с ЦСКА, и нападающий вернулся в стан московских армейцев. Однако позже стороны согласовали условия контракта, и «Амкару» удалось подписать форварда в последний день трансферного окна — переход игроков из команды в команду в российском футболе заканчивается сегодня ночью.

Оланаре выступает за ЦСКА с 2016 года. Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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