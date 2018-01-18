Финалисты детского конкурса идей из Прикамья поедут в Анапу В Пермском крае подведены итоги конкурса «Идеи, преображающие города» в «детской» номинации

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Напомним, федеральный конкурс «Идеи, преображающие города» стартовал в январе 2018 года. Он позволит создать «Банк идей» с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий в ходе реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Улица детства» (возраст от 10 до 18 лет), «Городские реновации» (18-25 лет), профессиональные сообщества (от 25 лет). От молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет принимались идеи по преображению дворов и общественных мест на территории Пермского края.

В экспертную комиссию конкурса вошли представители краевой и городской администраций, партийного проекта «Городская среда», архитекторы, дизайнеры, представители учебных заведений. В итоге эксперты определили десять победителей, которые в марте отправятся в детский лагерь «Смена» в городе Анапа. Финалистами стали Владислав Ташкинов, Эвелина Сажина, Виктория Чернова, Мария Баранова, Софья Кайсина, Анастасия Пагадаева, Екатерина Боталова, Екатерина Храмова, Дарья Тимофеева, Артём Новражный, Анна Пермякова, Ирина Байдина, Алина Беркун, Александр Тарасов, Артём Семёнов.

Член союза архитекторов России, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды уральского филиала «Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» Андрей Жуковский отметил, что конкурс помог оценить творческий потенциал подрастающего поколения. «Интересно, насколько наши дети сегодня воспринимают мир красивым, добрым и насколько они увлечены тем пространством, в котором живут, — отметил эксперт. — Работы мы получили разные по идеям и уровню подготовленности, каждая идея интересна по-своему. Хотелось бы, чтобы конкурс был более массовым».

Установка фонтана, обустройство набережной или сквера красивыми скамейками и фонарями, создание парка аттракционов — с помощью этих и других идей ребята могут преобразить небольшие города и краевую столицу. «Отрадно, что есть идеи, которые в союзе с профессионалами можно доработать и реализовать», — отметила методист КГАПОУ «Пермский строительный колледж» Ирина Петрова.

По словам регионального координатора проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае Михаила Борисова, всего в «детской» номинации приняло участие 50 человек. Работы были присланы не только из Перми, но и из Красновишерского, Октябрьского, Карагайского, Осинского, Пермского, Кизеловского районов, жюри высоко оценило работы детей из Очерского района.

«Мальчики и девочки из Прикамья пройдут в Анапе образовательный курс вместе с другими победителями конкурса со всей страны и получат навыки по дизайну и архитектуре развития территорий», — отметил Михаил Борисов.

Напомним также, что конкурс «Идеи, преображающие города» продолжается. От участников конкурса по группам «от 18 до 25 лет» и «от 25 лет и старше» будут ждать проекты благоустройства дворов и общественных территорий на примере конкретных объектов, расположенных в городах Пермского края. Сбор заявок продлится до 9 марта.

Победители во второй и третьей возрастной категории получат возможность прохождения практики в дизайнерских и архитектурных бюро.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае