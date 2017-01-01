Право на private Абсолют Частный Банк открыл новый vip-офис в Перми

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Фото: Сергей Федосеев

В конце февраля Абсолют Банк открыл в Перми офис по обслуживанию состоятельных клиентов. Он стал 16-й точкой на карте премиальных офисов, работающих под брендом «Абсолют Частный Банк». Событие не рядовое, поскольку в российском финансовом секторе в последнее время тренд не на расширение, а на сворачивание филиальной сети. Эксперты считают эту новость позитивной и для региона, и для клиентов банка, поскольку она свидетельствует об экономической привлекательности Прикамья.

«Развитие частного банковского обслуживания в регионах присутствия — одна из ключевых бизнес-задач для нас», — пояснила Наталья Капинос, глава Абсолют Частный Банк и заместитель председателя правления Абсолют Банка.

Она подчеркнула, что для Абсолют Частный Банк нет второстепенных городов по уровню обслуживания: «Мне, как руководителю, очень важно, чтобы мы придерживались одних и тех же стандартов качества предоставления финансовых услуг во всех точках присутствия. Комфорт и сервис — не просто красивые слова, а ежедневная работа персональных менеджеров, финансовых консультантов и управляющих филиалом. И, конечно, лично меня, поскольку я сама готова поехать к клиенту на встречу, если ему необходима моя консультация. Это часть сервиса, который как раз представляет Абсолют Частный Банк, и наша отличительная особенность, которая ценится очень высоко.

Фото: Сергей Федосеев

Значимость открытия vip-офиса в Перми подтверждает и Владислав Мезин, управляющий операционным офисом Абсолют Банка в Перми:

«Очень важно, когда банк верит в регионы и дает им возможность развиваться на местах. В Перми Абсолют Банк уже не первый год обслуживает клиентов, которых можно отнести к категории состоятельных. Это, как правило, представители бизнеса, которые формируют экономику региона, любят свой город и край, вкладывая финансы только в те банки, которые они считают надежными».

Еще одна тенденция в сфере private banking, которую отметили банкиры во время открытия премиального офиса, — растущая привлекательность инвестиционных продуктов.

«Тренд однозначен: ставки снижаются, условия по классическим депозитам становятся все менее интересными дляvip-клиентов. Поэтому логично, что клиент выбирает доходность в инвестиционных продуктах, а это сфера компетенции именно private banking», — комментирует Мария Прокопенко, менеджер по работе с состоятельными клиентами в Абсолют Частный Банк в Перми.

Напомним, что по итогам работы в 2017 году Абсолют Частный Банк стал лауреатом премии «Финансовый Олимп» в номинации «За активное развитие Private banking в регионах».

Фото: Сергей Федосеев

По сообщению пресс-службы Абсолют Частный Банк