В Заксобрание внесли законопроект о преобразовании Чайковского в городской округ
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Дума Чайковского подготовила проект закона об изменении статуса поселения и выделении его из состава муниципального района.
Документ зарегистрирован 20 февраля. Как сообщает в проекте закона, создание городского округа позволит повысить эффективность управления территории, оптимизировать управленческие затраты, концентрировать ресурсы и укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления.
Отметим, на прошлой неделе в Заксобрание также поступил законопроект о преобразовании Краснокамска в городской округ. Предполагается, что оба законопроекта рассмотрят на пленарном заседании в марте.
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