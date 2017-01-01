В Заксобрание внесли законопроект о преобразовании Чайковского в городской округ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

Дума Чайковского подготовила проект закона об изменении статуса поселения и выделении его из состава муниципального района.

Документ зарегистрирован 20 февраля. Как сообщает в проекте закона, создание городского округа позволит повысить эффективность управления территории, оптимизировать управленческие затраты, концентрировать ресурсы и укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления.

Отметим, на прошлой неделе в Заксобрание также поступил законопроект о преобразовании Краснокамска в городской округ. Предполагается, что оба законопроекта рассмотрят на пленарном заседании в марте.