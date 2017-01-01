В Перми начал работу II Молодёжный форум

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Сегодня в Перми стартовала зимняя сессия краевого Молодёжного форума, на мероприятия которой зарегистрировалось порядка тысячи человек. Открыл мероприятие глава Прикамья Максим Решетников.

В приветственном слове губернатор Пермского края отметил, что основной целью Молодёжного форума видит передачу молодым жителям региона новых знаний о самых современных темах и тенденциях, о том, что актуально сегодня в мире.

«Нам очень важно, чтобы вы могли здесь, в крае, прийти к пониманию тенденций, которые существуют на уровне страны, на уровне мира. Поэтому приглашаем на форум людей, которые формируют повестку развития страны, участвуют в формировании мировой повестки развития», — сказал Максим Решетников.

В рамках зимней сессии на Молодёжном форуме эксперты и участники обсудят темы по трём направлениям: инновации и цифровая экономика, киберспорт и молодёжные СМИ. С полной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Ключевым пунктом программы зимней сессии стала лекция о гуманитарных технологиях заместителя председателя экономического совета при президенте РФ, председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. По его словам, в условиях непрерывного обновления технологий достичь желаемого результата невозможно без постоянного образования, получения новых знаний и навыков.

«Пермский край имеет хорошие перспективы и большой потенциал в части привлечения молодых учёных и концентрации высококвалифицированных специалистов, — отметил Алексей Кудрин. — Важнейшее преимущество региона — соединение промышленного и интеллектуального потенциала и создание новых отраслей, развивающих край».

Напомним, первый краевой Молодёжный форум состоялся в прошлом году по инициативе губернатора Пермского края, сообщает администрация главы региона. События девяти площадок форума посетило около трёх тысяч человек из 44 муниципалитетов региона. Мероприятие приобрело статус международного, поскольку среди гостей присутствовали представители зарубежных стран.