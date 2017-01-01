Минздрав Прикамья озвучил планы по борьбе с онкологией Препятствием к их реализации может стать нехватка профессиональных кадров

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Министерство здравоохранения Пермского края по поручению губернатора включило борьбу с онкологическими заболеваниями в регионе в число приоритетных направлений работы, сообщает пресс-служба ведомства. Сокращать смертность от рака в Прикамье планируется за счет расширения возможностей ранней диагностики злокачественных новообразований и повышению доступности медицинской помощи.

Первое направление работы — это открытие межрайонных онкоцентров, где штатный онколог на месте сможет выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, подтверждать диагноз и вести дальнейшее сопровождение пациентов. Первые межрайонные онкоцентры в Кунгуре, Краснокамске и Чайковском откроются уже в марте. Всего в Пермском крае до конца года будет открыто семь таких межрайонных филиалов краевого онкодиспансера: ближе к осени они появятся в Березниках, Кудымкаре, Чусовом и Соликамске.

Вторая задача состоит в том, чтобы сократить очередь в краевой онкологической поликлинике. В учреждении обещают наладить внутреннюю логистику и отремонтировать входную группу. Также планируется строительство новой поликлиники для онкобольных, о необходимости которой давно говорят все региональные общественные организации, так или иначе работающие с проблемой онкологии. Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев обещает, что работы по проектированию новой онкополиклиники будут начаты в этом году.

Кроме того, для раннего выявления онкологических заболеваний планируется повышать квалификацию медицинских кадров, работающих в территориях. По словам Дмитрия Матвеева, жители Пермского края порой без должной предосторожности относятся к онкологической симптоматике, несмотря на то, что рак — одна из самых частых причин смертности в крае. «Зачастую рак удается определить только на третьей и четвертой стадиях, когда он уже очень тяжело поддается лечению. В идеале хотелось бы, чтобы при любом профилактическом осмотре или при обращении пациента в поликлинику с простейшими простудными заболеваниями, врачи проводили хотя бы базовые онкотесты и осматривали пациента на предмет видимых проявлений онкологии», — говорит министр.

По словам создателя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева, о необходимости озвученных министерством мер по борьбе с онкологией в крае говорилось давно, и общая стратегия озвучена верно. Вместе с тем член Общественного совета при краевом минздраве отмечает, что речь пока идет в большей степени о планах. В частности, говоря о создании сети межрайонных онкоцентров Жебелев отмечает: «Лично мне пока не очень понятно, где найти столько профессиональных кадров, ведь специалистов по онкологии остро не хватает даже в Перми. С другой стороны, есть перечень очень важных вещей, знать которые было бы полезно любому участковому терапевту в крае. Но людей нужно не только учить и мотивировать к использованию полученных знаний, но и, о чем часто забывают, постоянно актуализировать эти знания — это должна быть постоянная и комплексная работа». Вместе с тем Дмитрий Жебелев приветствует любые подобные инициативы. «Можно по-разному говорить, хорошо получится или плохо. Но даже если получится плохо — это лучше, чем ничего», — говорит он.