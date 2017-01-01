РСПП включил «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил ПАО «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчётности.

По итогам 2017 года «Уралкалий» вошёл в число лидеров по индексам «Вектор устойчивого развития» и «Ответственность и открытость», сообщает пресс-служба компании.

Отметим, индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определённый период времени. «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности (КСО) в публичной корпоративной отчётности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в сфере КСО.

Справка

Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчётности составляются с 2014 года. Цель проекта — создать инструментарий независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повысить уровень прозрачности и качества управления в этой области.

С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.