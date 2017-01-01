Жителей Перми встревожил громкий хлопок Аварий на промышленных предприятиях Прикамья официально не зарегистрировано

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Сегодня, 20 февраля, в 15.10 пермяки могли слышать шумовой хлопок неизвестного происхождения. Звук был зафиксирован во всех районах города, где-то тряслись стекла и срабатывали сигнализации. О звуковом хлопке в соцсетях сообщают и жители отдаленных территорий, таких как ЗАТО «Звездный».

Источник громкого звука пока не установлен. Однако ни на одном предприятии Пермского края в это время не было зарегистрировано аварий, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.