По делу об избиении DJ Smash допросили сына Юрия Трутнева

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По уголовному делу о нанесении травм музыканту Андрею Ширману (DJ Smash) были допрошены в качестве свидетелей сын вице-премьера Юрия Трутнева Александр Трутнев и пермский предприниматель Тимур Гисматуллин, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Якобы об их причастности к избиению артиста заявил Александр Телепнев. В свою очередь Трутнев и Гисматуллин сообщили полицейским, что не принимали участия в конфликте и травм Андрею Ширману не наносили. Ширман настаивает, что в ночном кубе «Дом культуры» его избили бывший краевой депутат Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич.

По информации «Нового компаньона», Александр Телепнев и Сергей Ванкевич стали фигурантами уголовного дела об избиении Андрея Ширмана, изначально возбужденного по факту случившегося. Именно изменение статуса Телепнева в уголовном деле стало основанием для приостановлении его членства в «Единой России». Официально эту информацию не подтверждают ни в полиции, ни в партии. Также известно, что уголовное дело по ст. 112 УК РФ было переквалифицировано на часть вторую «Причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Напомним, в ночь на 10 февраля в результате инцидента в клубе «Дом культуры» Андрей Ширман получил открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ряд других повреждений.

По данным «Нового компаньона», 13 января этого года Александр Телепнев в клубе «Дом культуры» избил другого молодого человека. Эти сведения подтверждают сотрудники службы безопасности ночного клуба. Пострадавший не стал фиксировать телесные повреждения и писать заявление в полицию якобы под давлением.